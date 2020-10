Autostrade, ecco le chiusure notturne sulla rete ligure

Liguria. Ecco il programma di chiusure nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre sulla rete autostradale ligure per le attività di controllo e manutenzione (qui il dettaglio e gli orari di chiusura).

A7 Serravalle-Genova

– chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Genova ovest in direzione Genova. In alternativa, chi provenendo dalla A7, dalla A10 o dalla A12 è diretto a Genova ovest, potrà utilizzare le uscite di Genova Bolzaneto, Genova Aeroporto o Genova est e procedere lungo la viabilità ordinaria;

– chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione Isola del Cantone in entrata verso Genova ed in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ronco Scrivia.

