Coronavirus, il pediatra Ferrando: “Mascherina? Indossarla e bene, anche all’aperto il rischio contagio è reale”

Genova. “Anche all’aperto, in certe situazioni, il rischio di contrarre il coronavirus è reale”. Lo scrive Alberto Ferrando, noto pediatra genovese e presidente dell’associazione pediatri extraospedalieri diffondendo uno schema di facile lettura pubblicato qualche tempo fa dal British medical journey.

L’importante rivista scientifica chiarisce come l’uso della mascherina possa aiutare nel contenere il contagio in diverse situazioni, all’aperto e al chiuso. “Alcuni hanno detto che non serve a nulla – commenta en passant Ferrando – ma il mio consiglio pertanto, anche da come vanno le cose, è di metterla e di metterla bene“.

