Mi permetto di esprimere un’opinione su quanto ormai da mesi sta tenendo in scacco tutto il mondo.

In pratica tenendo un’attimo da parte tesi complottistiche, anche se l’ Italia l’inverno scorso ha dimostrato saggezza e capacità nel gestire l’emergenza, su una situazione che in breve tempo si era

iniziato ad intuire che non sarebbe “decaduta” in breve tempo, oggi ora comincia ad allinearsi alle esigenze di un economia che non conosce rinunce/compromessi..

... » Leggi tutto