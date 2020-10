Edilizia scolastica, M5s: “Nel savonese 3,2 mln per efficientamento energetico e manutenzione”

Savona. “Al “faremo”, noi rispondiamo con il “fare ora”. Dal Governo, ennesima misura per rispondere alle esigenze dei territori: al via infatti l’assegnazione agli Enti locali di 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Il decreto, già firmato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, è stato controfirmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli Enti Locali, nella giornata di oggi, riceveranno la comunicazione con gli importi disponibili per gli interventi. In tutto, sono 104 gli Enti finanziati con questo stanziamento”.

Lo afferma il capogruppo regionale Fabio Tosi, che annuncia lo stanziamento per le scuole secondarie.

