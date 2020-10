El Shaarawy inizia la rincorsa all’Europeo con una doppietta alla Moldova

Due reti che di per sé non valgono molto quelle contro la Moldova perché realizzate contro un avversario più che modesto e in un test valido solo per le statistiche. Ma per Stephan El Shaarawy queste gare con la nazionale di ct Roberto Mancini hanno un’importanza che va ben oltre i novanta minuti più recupero della gara.

Eh sì, perché dopo il vociferato interessamento della Juventus e il mancato passaggio alla Roma negli ultimi giorni del mercato “autunnale”, le gare con la maglia azzurra rappresentano per l’esterno d’attacco savonese l’occasione per cercare di guadagnare una maglia per l’Europeo che, come tutti speriamo, dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di giugno.

