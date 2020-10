Gallinara, il sindaco Tomatis: “Bene prezioso che deve essere visitabile da cittadini, turisti e scuole”

Albenga. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, commenta la possibile rinuncia da parte del magnate ucraino all’acquisto delle quote dell’isola Gallinara.

Afferma il primo cittadino: “L’eventuale recessione del magnate ucraino era una delle ipotesi previste nelle valutazioni del ministero e della Soprintendenza che stanno gestendo, anche dal punto di vista legale, la vicenda. Come abbiamo sottolineato in diverse occasioni la nostra speranza e il nostro obiettivo principale è che, attraverso la prelazione da parte dello stato, l’isola Gallinara possa diventare fruibile, sebbene in maniera controllata, dai cittadini”.

... » Leggi tutto