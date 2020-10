Genova, 50 anni dall’alluvione del 1970: una lezione che non si finisce mai di imparare

Genova. Non uno, ma due giorni d’inferno. Sono passati 50 anni da quel 7-8 ottobre 1970, dalla grande alluvione che colpì soprattutto la bassa val Bisagno e Voltri (esondarono il Bisagno, il Fereggiano e il Leira), con torrenti in piena da Ponente a Levante. 948 mm d’acqua caduti in 24 ore.

Il bilancio: 43 morti, con Voltri che ne conta 13 il 7 ottobre, 8 i dispersi mai più ritrovati. Migliaia di sfollati, negozi devastati, addirittura crollò una parte del Biscione. Nell’occasione collassò il medievale ponte di Sant’Agata, a causa dell’ondata di ritorno della piena che non aveva trovato sfogo a causa della copertura. Fu in quell’alluvione che si registrò la prima grande mobilitazione di solidarietà con i giovani “angeli del fango” a spalare per liberare la città dai detriti.

