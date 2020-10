La Sanremese assedia ma la Castellanzese è bunker. Al Comunale finisce 0-0

Sanremo. In un Comunale desolatamente vuoto per le disposizioni anti Covid, la Sanremese fa il suo esordio casalingo in campionato contro la Castellanzese. Rispetto al match di domenica con l’Arconatese, mister Bifini deve rinunciare agli infortunati Castaldo e Gerace. Debutto da titolare per Mikhaylovskiy al centro della difesa in coppia con Bregliano. Capitan Lo Bosco parte inizialmente dalla panchina, in avanti spazio al tandem Diallo-Romano.

