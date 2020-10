Maltempo, Vazio (PD): “Subito risorse, poteri e norme per una rapida ricostruzione”

Liguria. “Subito risorse, poteri e norme per una rapida ricostruzione”. Li richiede l’onorevole del Pd Franco Vazio, vice presidente della commissione giustizia alla Camera dei Deputati.

Secondo Vazio quella che nei giorni scorsi ha colpito la Liguria “non è solo un’alluvione, ma in realtà siamo di fronte ad una calamità di immani proporzioni. Per quantità di acqua caduta (oltre 600 litri per metro quadro in meno di 24 ore). Per la proporzione dei danni arrecati alle infrastrutture: in poche ore sono stati devastati e spazzati via strade, ponti, argini, impianti di risalita, fabbriche e case. È stata trasformata l’orografia di intere vallate”.

