Mascherine obbligatorie all’aperto, Toti dice sì: “Un segnale di prudenza, il Covid sta crescendo”

Genova. Le mascherine obbligatorie all’aperto? Una misura che “richiama a prudenza e attenzione”, “un segnale che abbiamo condiviso e un avvertimento a tutti i cittadini del fatto che il Covid sta tornando a crescere”. Il presidente Giovanni Toti, dopo aver espresso un giudizio che sembrava radicalmente diverso solo due giorni fa (ma il riferimento era soprattutto alla prospettiva di togliere poteri alle Regioni), dice sì alle misure contenute nel decreto legge approvato dal governo.

Le mascherine andranno indossate all’aperto “allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi”, si legge nell’ultima bozza del decreto di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. A Genova rimarrà in vigore l’ordinanza più restrittiva che riguarda il centro storico, dove i dispositivi di protezione vanno indossati sempre e comunque (anche qui si parla tecnicamente di situazioni a rischio assembramento, ma l’interpretazione in atto è piuttosto drastica).

