Mensa scolastica in ritardo nel savonese e i genitori insorgono: “Niente tempo pieno, ce l’hanno detto 3 giorni prima”

Provincia. E’ trascorso quasi un mese dal primo giorno di scuola, ma numerosi sono gli istituti savonesi che non hanno ancora adottato l’orario definito e a tempo pieno, e di conseguenza avviato il servizio di mensa scolastica. Questo ovviamente con pesanti ripercussioni sulla gestione dei figli da parte dei genitori, a cui era stato assicurato che la refezione sarebbe ripresa ai primi di ottobre.

“Giovedì c’è stato segnalato, senza che ci fossero fornite altre spiegazioni, lo slittamento del servizio mensa in tutte le primarie di Savona e Albisola – lamentano alcuni genitori savonesi – Comprendiamo, come sempre ormai, il periodo pieno di problematiche. Ma la cosa ha creato un ulteriore disagio a tutte quelle famiglie che, per necessità lavorative, avevano iscritto i propri figli al tempo pieno e che ora, con soli tre giorni di anticipo, devono trovare per conto proprio una soluzione a questo ulteriore disagio creato dalle istituzioni”. Ma lo stesso disagio è percepibile in diverse realtà del territorio provinciale.

