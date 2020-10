Sampdoria: le conferme di Colley e Ramírez valgono come due acquisti

Genova. Niente voti al mercato, abbiamo scritto un’ora dopo la chiusura… alcune considerazioni, però, è forse il caso di farle…

In porta, i tifosi blucerchiati avevano ormai “fatto la bocca” al tanto chiacchierato (dai media) arrivo di Adrian Šemper… ed invece, alla fine, il Chievo ha deciso di tenere per sé, il portiere prelevato giovanissimo (è un ’98) dalla Dinamo Zagabria, due anni fa. E così, Osti & Co. hanno scelto un altro croato, Karlo Letica, già visto lo scorso campionato, a difesa della porta della Spal, dopo le esperienze nell’Hajduk Spalato, dove è cresciuto e nel Brugge, in Belgio. Cambia poco, nell’ economia del Campionato, trattandosi del “dodicesimo”… non di meno, il Šemper visto negli ultimi play off di Serie B, in prospettiva, avrebbe maggiormente solleticato l’idea di vederlo prendere in futuro il posto di Audero. Comunque Letica ha fisico (supera i due metri) e doti tecniche… e sarà probabilmente una scommessa vincente.

