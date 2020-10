Tamponi rapidi nelle scuole: venerdì l’ambulatorio mobile della Asl3 al liceo Deledda

Genova. Venerdì mattina alle 9 le squadre sanitarie della Asl3 con l’ambulatorio mobile saranno al liceo linguistico Deledda di via Bertani per eseguire i tamponi rapidi antigenici agli studenti ma anche ai docenti e al personale scolastico che ne ha fatto richiesta.

Come spiegato la Asl3 sta attendendo da tutte le scuole genovesi le autorizzazioni firmate dei genitori degli alunni o studenti minorenni indispensabili per eseguire il tampone. Il Deledda, che era stato annunciato come la prima scuola su sui effettuare i test, ha completato la parte burocratica consentendo così l’accesso già questo venerdì.

