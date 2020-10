Triora isolata e senza gas metano, sindaco Di Fazio: «Necessario aprire strada al più presto»

Triora. Senza vie di collegamento e soprattutto senza gas metano per accendere il riscaldamento: l’unico modo per affrontare l’inverno, ormai alle porte nel borgo dell’alta valle Argentina è utilizzare bombole o pellet, che al momento è impossibile reperire per via dell’interruzione della strada causata da una frana. Triora è isolata e il sindaco Massimo Di Fazio lancia un appello: «E’ necessario aprire al più presto una strada, anche ad un’unica corsia – dichiara – . Il nostro Comune è completamente isolato e l’inverno sta per arrivare. I riscaldamenti qui funzionano soltanto con i bomboloni o il pellet, ma senza una via di collegamento non possono arrivare i rifornimenti. Abbiamo tanti anziani e una rsa psichiatrica che sono a rischio».

... » Leggi tutto