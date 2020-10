Varazze, raccolta differenziata oltre il 65% richiesto dalla legge

Varazze. Ottime notizie sul fronte ambientale arrivano dal Comune di Varazze. Secondo i dati diffusi dalla Regione Liguria, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune di Varazze si assesta al 65,07 per cento, quindi oltre il minimo di legge del 65 per cento obbligatorio per tutti i Comuni al 31 dicembre 2020 e dunque con un anno in anticipo rispetto alle tempistiche di legge.

“È un grande risultato non solo per l’amministrazione ma per la città intera – commenta il sindaco Alessandro Bozzano – il raggiungimento della percentuale minima di legge è sicuramente un punto di partenza e non di arrivo nel percorso intrapreso. Non possiamo e non dobbiamo accontentarci di ciò”.

