Caos tamponi a Vallecrosia, sindaco Biasi: «Ci siamo trovati 300 persone senza preavviso»

Vallecrosia. Gli appuntamenti per i tamponi? «Erano divisi in tre diverse fasce orarie». A dichiararlo è l’Asl 1 Imperiese che spiega: «Questa mattina erano programmati oltre 150 tamponi Covid19 con modalità di esecuzione ‘drive through’ (attraverso il finestrino dell’auto) dedicati a degli istituti scolastici del comprensorio ventimigliese con classi in quarantena. Normalmente, le convocazioni vengono organizzate da ASL1 in tre fasce orarie scaglionate per consentire l’effettuazione del test».

