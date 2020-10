Coronavirus, 152 nuovi positivi in Liguria, nessun decesso ma quattro in più in terapia intensiva

Genova. Sono 152 i nuovi positivi in Liguria registrati dall’ultimo bollettino di Alisa-Regione. La cifra è relativa a 3.857 tamponi effettuati. Dei nuovi positivi gran parte è ancora su Genova (+97) ma almeno la crescita torna a due cifre. 21 casi sono relativi all’asl 1 imperiese, 8 a quella savonese, 2 contatti di caso anche nella asl 4 e 24 casi per l’asl 5 spezzina.

In totale in Liguria ci sono al momento 3789 casi attivi di Coronavirus. Sono tre in più rispetto a ieri gli ospedalizzati, in totale 223 nelle varie strutture della regione, un aumento giornaliero più contenuto rispetto al +19 di ieri. Nel saldo complessivo però preoccupano i 4 pazienti in più ricoverati in terapia intensiva (28 in totale).

