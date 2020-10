Coronavirus, l’allarme della Cgil: “Liguria prima in Italia per contagi in rapporto ai residenti”

Genova. “La nostra regione risulta essere la prima per tasso di contagi in rapporto alla popolazione residente nella diffusione della malattia” così Fulvia Veirana, Alessandra Guazzetti e Carla Mastrantonio rispettivamente segretarie regionali Cgil, Funzione Pubblica e Sindacato Pensionati sintetizzano l’emergenza Covid 19 in Liguria.

La preoccupazione del sindacato per quanto sta accadendo è forte e riguarda non solo i lavoratori, ma anche i cittadini nelle fasce più deboli come ad esempio i pensionati. “E’ necessario un forte segnale di discontinuità dando l’avvio ad un confronto di qualità sulla sanità” continuano le sindacaliste che chiedono un incontro con il presidente Toti e i neo eletti consiglieri regionali.

