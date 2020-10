Dissesto idrogeologico, Mai al ministro Costa: “Non è colpa dei Comuni, attendono ancora finanziamenti”

Liguria. “Dissesto idrogeologico? Colpa delle mancanze dei comuni, non della carenza di fondi”. Questa la dichiarazione dal ministro all’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare Sergio Costa, che non ha trovato l’approvazione dell’assessore all’Agricoltura della Liguria. Stefano Mai ha, infatti, deciso di inviargli una lettera, nella quale ha evidenziato i problemi connessi al dissesto idrogeologico nella nostra regione.

“In relazione alle sue dichiarazioni apparse due giorni fa sul quotidiano ‘La Stampa’ sono rimasto quantomeno amareggiato rispetto a quanto ha sottolineato sulle responsabilità dei Comuni. I Comuni, anche quelli più piccoli, stanno facendo uno sforzo enorme per cercare di garantire un minimo di sicurezza ai loro cittadini e sono sempre in prima linea quando si verificano eventi metereologici straordinari come quello del 2 ottobre u.s.: buttar loro la croce addosso mi è parso decisamente indelicato.

... » Leggi tutto