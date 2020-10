Elio, 50 anni di storia e un nuovo “gioiello”: carro attrezzi con la cabina anti-Covid

Savona. C’era da aspettarselo. Per i suoi 50 anni di attività, Elio Berruti dell’omonima carrozzerà (con soccorso stradale) di zona Paip, è andato un po’ più avanti di tutti e si è dotato di un moderno carro attrezzi compatto, che ha persino una cabina isolata per trasportare persone rispettando le norme di prevenzione del Covid.

La prima sede della carrozzeria Elio fu in via XX settembre. Si trasferì poi in via Orazio Grassi per approdare appunto, nel 1992, in zona Paip.

