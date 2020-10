Maltempo, Spinosi: «Lo Stato italiano non ha ancora mosso un dito per Ventimiglia»

Ventimiglia. «Sono passati 5 giorni dall’alluvione, la situazione è ancora molto complicata e ci vorrà tempo prima di tornare alla normalità, ho girato ed aiutato in diverse zone cittadine e ho visto scene strazianti di chi ha perso tutto, salta però agli occhi una cosa: il presidente francese Macron ha visitato la val Roja francese subito dietro Ventimiglia, il principe Alberto di Monaco ha donato un milione di euro alla città ma lo Stato italiano, la nostra nazione non ha ancora mosso un dito per la nostra Ventimiglia.

... » Leggi tutto