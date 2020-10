“Mascherine anche a casa quando si ricevono ospiti”: la nuova raccomandazione del premier Conte

Roma. “Anche in famiglia dobbiamo stare attenti: se riceviamo amici e parenti manteniamo le distanze e indossiamo la mascherina. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio”.

A dirlo è il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri che si è svolta dopo il consiglio dei ministri. La raccomandazione del governo è forte e aggiunge un tassello nella battaglia per prevenire il contagio da Covid-19: le abitazioni private erano l’unico luogo al chiuso in cui non era obbligatorio l’uso della mascherina secondo le nuove regole varate dal governo. Ma il governo ora consiglia prudenza anche in questa circostanza intima perché “la tutela della salute al primo posto”, ha ricordato Conte.

