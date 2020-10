Quando un gol racchiude tutto: scelta, speranza, gioia, futuro

La storia è quella di un gol, avvenuto al novantesimo e per giunta il quinto della serie. Già di norma per bello che sia è destinato a sparire nel nulla, vittima dell’implacabile oblio. Figuriamoci poi se non rientra nemmeno nella categoria degli “utili” poiché giunge a completamento di un poker servito e pertanto visto solo come la chiusa terminal.

I fatti che aiutano a capire meglio ciò che vi voglio raccontare, perché la narrazione in questo caso deve superare di gran lunga la realtà già descritta. I fatti sono già in chiaro. La partenza con il botto, l’inizio del cammino dell’A.S.D. Savona Calcio che nel girone “A1” di Prima Categoria A alla 1ª giornata si è imposto con un netto 5 a 0 nel big-match contro il Carlin’s Boys al mitico Pian di Poma.

... » Leggi tutto