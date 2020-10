Regione liguria, il presidente Toti conferisce incarico di Protezione civile all’ex assessore Giampedrone

Genova. Per garantire continuità in un settore importante e delicato qual è la Protezione civile e la gestione delle emergenze, il presidente Toti, a seguito della proclamazione da parte dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Genova, ha incaricato l’ex assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone di affiancarlo nei suoi compiti di Autorità territoriale di Protezione civile e, in particolar modo, nei rapporti con gli Uffici e le strutture tecniche preposte.

