Sampdoria, gli svincolati Mandžukić e Asamoah fanno sognare i tifosi

Genova. Il calcio mercato è come il “Gran bazar” (Kapalıçarşı in turco) di Istanbul… le occasioni non mancano mai.

Scaduto il termine per acquistare e vendere giocatori fra società diverse, permane la possibilità di ingaggiare chi è giunto alla scadenza naturale del contratto, come pure chi ha volontariamente rescisso… e soprattutto in tempi di restrizioni economiche, le possibilità di fare affari, sono ghiotte ed enormi.

... » Leggi tutto