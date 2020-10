Toti: “Daremo il vaccino antinfluenzale anche alle farmacie per chi non è a rischio”

Genova. “A fronte della carenza di vaccini nelle farmacie di tutto il Paese, oggi ho sollecitato il Governo ad intervenire: come Regione Liguria cederemo alle farmacie una parte di quelli acquistati per consentire anche a chi non è a rischio di vaccinarsi“. Lo ha annunciato in un post su Facebook il presidente Giovanni Toti di ritorno dal viaggio a Roma dove oggi si è tenuta la Conferenza delle Regioni.

“Tutti gli esperti ci dicono che il picco influenzale arriverà a dicembre quindi il vaccino è ugualmente efficace se somministrato tra qualche settimana – ha proseguito Toti -. Chi non riuscisse a fare il vaccino domani o nei prossimi giorni può comunque stare tranquillo perché la Liguria ha acquistato dosi sufficienti per far fronte a tutte le richieste. E siamo partiti con un mese di anticipo perché abbiamo previsto un aumento della domanda e sappiamo che per somministrare un singolo vaccino serve più tempo, per garantire il rispetto delle regole anti Covid”.

