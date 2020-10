Un salto di 152 metri per aiutare i bambini del Gaslini: la nuova impresa del “nostro” Spiderman

Genova. Domenica 8 novembre il savonese Mattia Villardita, noto per la sua attività negli ospedali nei panni di Spiderman, salterà per un evento di beneficenza dalla bellezza di 152 metri dal ponte Colossus a Veglio, in provincia di Biella.

Villardita, 27 anni, nella vita impiegato, nel tempo libero diventa l’Uomo Ragno per portare un sorriso e un po’ di spensieratezza ai bambini meno fortunati ricoverati nei reparti ospedalieri. Questa volta ha pensato di farlo con un gesto più concreto: grazie all’evento, organizzato in collaborazione con l’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini e il centro Bungee Jumping di Veglio, potrà aiutare la struttura ad acquistare attrezzature tecnologiche e diagnostiche per curare i piccoli pazienti.

