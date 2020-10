Val Bisagno, nuova giornata di pulizia per l’Acquedotto Storico di Genova

Genova. Una nuova giornata di pulizia del tracciato dell’Acquedotto Storico di Molassana, in Val Bisagno, è stata calendarizzata dalle associazioni che da tempo si occupano di curare questo incredibile tesoro della nostra città.

L’appuntamento è per sabato prossimo, 10 ottobre, dalle 9 di mattina: i punti di ritrovo sono diversi e gestiti direttamente dalle tante associazioni che prenderanno parte all’iniziativa (e che trovate nella locandina qui in basso) promossa in collaborazione con il Municipio 4 Media Val Bisagno nell’ambito del “Patto di collaborazione e valorizzazione dell’Acquedotto Storico”.

