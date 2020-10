Genova. Il Vallescrivia ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozione, vincendo il girone 5.

Questa sera, nel recupero, la squadra di mister Amirante si è imposta per 3 a 1 sul campo della Goliardicapolis. A segno Traverso, Rizzo e Zanovello per i vincitori, Olanda per i blugranata.

