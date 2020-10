Imperia. Il sindaco della Città di confine Gaetano Scullino ha quantificato, in prima battuta, per le somme urgenze un milione e 200mila euro di danni nella sua città. La somma è stata comunicata al delegato del presidente della Regione Giovanni Toti Giacomo Giampedrone nel corso di un vertice tecnico che si è tenuto stamattina in Provincia.

... » Leggi tutto