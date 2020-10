Covid-19, Bosio (Cisl Imperia Savona): «Gli effetti evidenziano aspetti trascurati in campo sanitario, sociale ed economico»

Imperia. «Le evidenti difficoltà, conseguenza del Covid-19, si stanno sommando alle criticità sanitarie, economiche e sociali della nostra provincia. L’importanza del lavoro, della sanità, della ricerca, la lotta alle diseguaglianze, sono fondamenti della nostra vita, contesti critici già noti messi in risalto dal diffondersi del virus e dalla paura di una cosiddetta “seconda ondata”. L’allarme in Francia, cito ad esempio, sta ponendo a rischio di espulsione 5000 lavoratori. Il prospettarsi di “cluster” minaccia non solo Ventimiglia» – dice Claudio Bosio, segretario generale dalla Cisl Imperia Savona, mettendo l’accento su alcuni gravi aspetti dovuti alla diffusione del coronavirus e non soltanto.

