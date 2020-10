Covid, l’ordinanza mascherine non abbassa l’incidenza nel centro storico, Toti: “Possibili ulteriori restrizioni”

Genova. “Non possiamo escludere provvedimenti più restrittivi per alcune zone calde, è possibile che con il sindaco Bucci si prendano ulteriori misure, se necessario”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa sera durante il punto stampa. Niente “zone rosse” regionali, al momento (“ne deve ancora passare di acqua sotto i ponti, ha detto, commentando il fatto che il ministro Boccia non abbia escluso nuove chiusure tra i confini regionali) ma la possibilità di nuove ordinanze più complesse oltre all’obbligo della mascherine h24.

Che introdotto due settimane fa nei vicoli di Genova (e poi ovunque per via del dpcm) ancora non ha portato i risultati sperati. “Il cluster nei tre ‘cap’ del centro storico è caratterizzato da incidenze significative – ha detto il responsabile prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi – e che nonostante l’ordinanza mascherine non stanno scendendo, in alcuni casi è pari a 6 volte l’incidenza in altre aree della città”. Il tema dell’incidenza (numero di casi ogni 10mila abitanti) è quello che rende il centro storico la zona da tenere sotto controllo, nonostante il 70% dei casi genovesi, in termini assoluti, corrisponda ad altri quartieri. “Ad ogni modo qualunque intervento di prevenzione ha bisogno di tempo per sortire gli effetti visibili”, ha sottolineato l’epidemiologo.

