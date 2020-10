Entella, arrivato Davide Mazzocco: “Qui posso fare un anno importante”

Chiavari. La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Spal per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto di riscatto e controriscatto) delle prestazioni sportive del calciatore Davide Mazzocco, centrocampista nato il 6 ottobre 1995.

Mazzocco è cresciuto nel settore giovanile del Padova, con il quale ha esordito in Serie C nel 2015, restandovi fino al 2019. Nella scorsa stagione ha militato nel Pordenone in Serie B.

