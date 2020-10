Il 12 ottobre Genova ricorda Cristoforo Colombo: il programma delle celebrazioni in città

Genova. Come ogni anno il 12 ottobre è per Genova la giornata dedicata a Cristoforo Colombo. Le celebrazioni, quest’anno, sono state organizzate affrontando le problematiche collegate all’emergenza Covid-19 e si svolgeranno in sicurezza tenendo conto delle misure di prevenzione sanitaria.

Oltre al ricordo della figura di Cristoforo Colombo, la giornata vuole testimoniare la riconoscenza della città verso coloro che più hanno contribuito a tenere alto il nome di Genova in Italia e nel mondo.

