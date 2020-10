Maltempo a Ventimiglia, il Lions Club acquista una idropulitrice

Ventimiglia. Il disastro che ha colpito Ventimiglia non ha lasciato indifferenti i soci del locale Lions Club. Chi ha potuto ha da subito messo mano alla pala ed è andato ad ingrandire le fila di una straordinaria compagine di volontari. Nel contempo, i soci si sono chiesti cosa potesse essere utile per supportare l’attività indefessa della protezione civile e, dopo una serie di rapidi contatti con la responsabile, Sabrina Camarda, si è provveduto, all’acquisto di una idropulitrice che è stata subito consegnata ai volontari e che è già in uso per bonificare strade e cantine.

... » Leggi tutto