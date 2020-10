Rolli Days, la nuova mostra nella sede Carige: ecco come appariva Genova nel ‘700

Genova. Carige conferma anche nel 2020 il sostegno ai Rolli Days e apre il “palazzo” della propria sede di via Cassa di Risparmio, con una mostra tutta dedicata a Genova ‘Tra Souvenir de Genes e Grand Tour: Antonio Giolfi inventa la nuova immagine di Genova“, curata da Andreana Serra, direttrice di Docsai, il Centro di Documentazione per la Storia, l’Arte e l’Immagine del Comune di Genova.

L’esposizione è composta da una serie di acqueforti che nel 1769 l’abate Antonio Giolfi, maestro di pittura ed accademico delle belle arti, ideò per presentare alle élite europee, in cui era in gran voga il viaggio di formazione nella penisola, una nuova immagine del capoluogo ligure. Queste incisioni rappresentavano infatti un primo sistematico e ambizioso progetto di iconografia urbana e, nel contempo, un’importante occasione per la città per pubblicizzare la propria fama di polo artistico da visitare e ammirare. Genova dunque città d’arte, ricca di attrattive, che si propone come meta privilegiata del Gran Tour in Italia.

... » Leggi tutto