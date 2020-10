Smeralda pronta a ripartire. E Costa Crociere regala un’area giochi ai bimbi di Savona

Savona. In occasione della ripartenza della sua ammiraglia Costa Smeralda, in programma per domani 10 ottobre, Costa Crociere ribadisce il suo impegno per Savona. La compagnia italiana ha, infatti, intenzione di donare alla città un’area giochi per bambini da realizzare in uno spazio esterno che sarà scelto insieme al Comune e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Tra le possibilità prese in considerazione, che dovrà essere verificata tramite il necessario processo di approvazione, un’area dei giardini del Priamar, attualmente inutilizzata. Il progetto preliminare prevede il ripristino della pavimentazione, restauri delle aree verdi e installazione di giochi adatti a bambini sino a 12 anni.

