TPL Linea: “Importanti risposte per la Val Bormida, ora ottimizzare il trasporto scolastico in funzione anti-Covid”

Savona. E’ trascorso ormai un anno dalla nomina del nuovo CdA di TPL Linea, cui ha poi conseguito l’indicazione della nuova presidente Simona Sacone. L’avvocato valbormidese Agnese Bellini, nella sua veste di consigliere di amministrazione, tira le somme le periodo trascorso.

“Devo dire che nel CdA ho da subito trovato un ottimo clima, fattivo e di disponibilità verso le istanze che sono state portate. Il feeling con l’attuale presidente è ottimo, così come con il direttore Giovanni Ferrari. Fin da subito ho iniziato a raccogliere le istanze del territorio e delle amministrazioni comunali – Plodio, Millesimo, Murialdo, Cosseria, Pontinvrea, Massimino e Carcare fra gli altri – della Valbormida e non solo. Credo che il mio apporto sia stato utile, i problemi, infatti, come mi confermano gli stessi amministratori, si sono risolti”.

