Cairo, intossicazione da monossido: famiglia in camera iperbarica

Cairo Montenotte. Una intossicazione da monossido per una famiglia cairese, residente in via Madonna del Bosco. L’allarme è scattato questa notte, quando tre persone si sono presentate autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona, intorno alle 2.00.

Dai primi accertamenti medici e dalle prime analisi è risultata l’intossicazione, con l’aumentare progressivo dei sintormi e il peggioramento delle loro condizioni.

... » Leggi tutto