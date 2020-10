Covid, al via test antigenici nelle scuole: tavoli tecnici per eseguirli anche negli studi medici e pediatri

Liguria. “Abbiamo chiesto, come governatori, che i test antigenici vengano sdoganati dal Ministero come test clinico diagnostico. Lunedì cominceranno i tavoli tecnici di confronto per un coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici negli studi medici”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del consueto aggiornamento serale sul Coronavirus, dopo l’incontro con i rappresentanti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. L’adesione dei singoli medici sarà su base volontaria. La Liguria sarò tra le prime regioni a far partire il sistema in via sperimentale.

“I tamponi eseguiti – ha detto ancora Toti – sono ormai in ottima percentuale sulla popolazione. Il tasso di crescita della pressione ospedaliera è sensibilmente inferiore al tasso di crescita di diffusione del virus, grazie alla migliore capacità diagnostica e alla rapidità dei trattamenti. A fronte di una crescita ormai piuttosto sensibile della circolazione del virus la pressione sugli ospedali resta tutto sommato al momento sostenibile e direi modesta”.

