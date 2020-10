Il mercato a Varazze, Vertical Race a Cisano, castagnata a Garlenda: travolgente domenica di eventi in provincia

L’11 ottobre 1950 la Federal Communications Commission americana emise la prima licenza per trasmissioni a colori alla CBS. Come la tv made in USA, anche questa domenica di metà ottobre sarà “colorata” da eventi non solo numerosi ma soprattutto travolgenti a tal punto che potremo soddisfare appieno le nostre passioni per lo shopping, lo sport, la buona tavola e chi più ne ha più ne metta.

Il Mercato Riviera delle Palme fa tappa a Varazze, nel cuore del centro cittadino di quella che storicamente è stata una delle prime sedi dei banchi dopo il loro debutto a Savona in una Pasqua di tanti anni fa. Il mercato è garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti. Dall’abbigliamento agli accessori, dal tessile agli alimentari troveremo i migliori articoli per goderci l’autunno.

