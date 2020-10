Pulizia delle cantine alluvionate a Ventimiglia: il Comune non può pagare per il privato, scoppia la polemica

Ventimiglia. «Il Comune non può pagare gli interventi di pulizia o spurgo delle cantine private che si sono allagate a causa dell’ondata di maltempo dello scorso 2 e 3 ottobre». A chiarirlo è il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che pone così fine alle polemiche alimentate in città da chi si ritrova la cantina ancora piena di fango e attende di essere aiutato.

Ora che i volontari scarseggiano, dopo il grande lavoro svolto nell’arco della settimana, c’è chi si sente abbandonato. La realtà, però, è che se il comune inviasse operai di una ditta a proprie spese per ripulire locali che non sono pubblici rischierebbe di incorrere in un reato, con tanto di danno erariale commesso utilizzando denaro pubblico per spese che di pubblico non hanno nulla.

... » Leggi tutto