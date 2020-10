Rapine, pestaggi e bullismo: sgominata baby gang del Tigullio, 18 indagati e 3 arresti

Chiavari. Diciotto indagati, di cui tredici minorenni, sedici perquisizioni e tre arresti. E’ il bilancio di un’indagine condotta dal commissariato di Chiavari che ha portato a sgominare una baby gang che per mesi ha terrorizzato i ragazzini del Tigullio.

La banda non a caso si faceva chiamare HB (“Hellbanianz” = traduzione in italiano “inferno albanese”). L’indagine, coordinata dalla procura dei minori, è cominciata dopo un’aggressione a danno di due ragazzini che ha fatto emergere l’esistenza nella zona del Tigullio di un gruppo di giovani che, per affermare la propria supremazia sugli altri coetanei, si è reso responsabile di una lunga serie di reati a danno di coetanei.

