Recco. Partiranno martedì 13 ottobre i lavori per il ripristino della rotatoria posta ai margini del centro cittadino, nell’incrocio tra via Ippolito d’Aste e via Cavour.

L’intervento di rifacimento della pavimentazione durerà circa una settimana, se le condizioni meteo resteranno favorevoli.

