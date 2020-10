Sansa e il racconto del Covid, le precisazioni della Asl3

Genova. Dopo il post pubblicato da Ferruccio Sansa che racconta la trafila-odissea he lui e la sua famiglia stanno vivendo a causa del covid, arrivano le precisazioni da parte della Asl3.

“La presa in carico del cittadino sospetto o positivo COVID da parte della ASL – al fine di rendere efficace l’azione diagnostico terapeutica – avviene tramite due diverse modalità di segnalazione: la notifica da parte di laboratorio pubblico o privato di positività oppure tramite il medico di famiglia o pediatra di libera scelta attraverso il portale Poliss nel caso in cui il medico ritenga che il paziente pur non necessitando di ricovero ospedaliero non possa essere seguito dallo stesso direttamente per motivi ponderati” spiega la nota della Asl3.

