Savona 2021, Pd verso l’assemblea: “Prima il progetto amministrativo, dopo la scelta del candidato sindaco”

Savona. “Le elezioni regionali hanno messo nero su bianco la forte domanda di cambiamento delle savonesi e dei savonesi rispetto alla giunta Caprioglio. È ormai chiaro a tutti: l’amministrazione di centrodestra, nonostante l’attivismo di Toti per nasconderne il disastro, è allo sbando e priva di ogni indirizzo politico. Tira a campare per non tirare le cuoia avrebbe detto qualcuno, ma le elezioni della prossima primavera presenteranno il conto”.

Lo affermano il segretario provinciale del Pd Giacomo Vigliercio e il segretario comunale Stefano Martini, precisando sulla situazione politica in vista delle prossime elezioni amministrative: una risposta da un lato alla fuga in avanti dell’autocandidatura di Marco Russo, dall’altro alle prese di posizione del neo consigliere regionale Roberto Arboscello e alla sue richieste di “ricambio” nelle segreterie Dem.

