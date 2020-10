Savona, ripartenza delle crociere: ecco le operazioni di imbarco sulla Costa Smeralda

Savona. Le crociere Costa ripartono oggi da Savona con Costa Smeralda. L’ammiraglia della compagnia alimentata a LNG, la tecnologia di propulsione attualmente più avanzata per abbattere le emissioni, è la terza nave Costa a rientrare in servizio, dopo Costa Deliziosa e Costa Diadema.

L’itinerario di una settimana di Costa Smeralda prevede cinque partenze da Savona, dal 10 ottobre al 7 novembre 2020, dedicate alla riscoperta, in sicurezza, del meglio dell’Italia, con scali a La Spezia, Cagliari, Napoli, Messina e Civitavecchia/Roma. Per Costa Smeralda si tratta di un vero e proprio ritorno a casa dopo la pausa per l’emergenza Covid-19, dal momento che l’ammiraglia ha sempre avuto come home port Savona sin dal 21 dicembre 2020, quando ha effettuato la sua prima crociera dopo l’uscita dal cantiere Meyer di Turku dove è stata costruita.

