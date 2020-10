Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini conquista la Serie D1

Loano. Domenica scorsa, sui campi del circolo del tennis di Loano, la squadra maschile di D2 della Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini ha conquistato la promozione in serie D1. L’incontro decisivo, contro il LA Team di Albisola, è stato vinto con il punteggio di 3-1.

La squadra era composta da: Domenico Vicini (classifica 2.7, ex giocatore di Coppa Davis per San Marino che può vantare due record a livello mondiale: giocatore con più presenze in Coppa Davis e giocatore più anziano a vincere un match in Davis), Giorgio Giusto (classifica 2.8, istruttore di tennis e di padel della nostra ASD), Emanuele Michelis (classifica 3.3), Davide Ansaldi (classifica 3.3), Cristiano Fusco (classifica NC).

