Baia Alassio, Fabio Ghigliazza: “Ci abbiamo creduto dall’inizio, sapevamo di poter fare risultato”

Vado Ligure. Tre pareggi in Coppa Liguria, due vittorie in campionato. La Baia Alassio ha iniziato col piede giusto la stagione. I gialloneri hanno portato via i tre punti dal Chittolina, battendo per 2 reti a 0 il Savona.

Per il mister Fabio Ghigliazza il successo della sua squadra non deve sorprendere: “In realtà non è così inaspettata. Sapevamo che potevamo fermare il Savona, perché abbiamo le caratteristiche per metterli in difficoltà, abbiamo la volontà, abbiamo il passo. Quindi noi ci abbiamo creduto dall’inizio e siamo entrati in campo per fare risultato e sono stati bravi i ragazzi a fare quanto gli ho chiesto. Sono stati perfetti“.

