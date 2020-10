Banda di ladri svaligiava di notte auto e furgoni in Valbormida: arrestati dai carabinieri

Cairo Montenotte. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte con la collaborazione dei militari delle stazioni di Cairo Montenotte e Millesimo hanno arrestato tre cittadini rumeni autori di numerosi furti in Valbormida.

I tre, tutti dimoranti nel torinese, avevano iniziato la loro scorribanda da Ceva (CN) dove hanno rubato una autovettura per poi dirigersi verso Roccavignale, non prima di avere rovistato in altre autovetture in sosta rastrellando quanto trovavano, anche le monetine.

